Visite libre Hôtel d’Alluye Blois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’installation du roi Louis XII et de sa cour à Blois provoque un nouvel art de bâtir. À Blois, les commanditaires les plus aisées construisent des hôtels particuliers, au plus près du pouvoir royal. L’ornementation décès lieux d’habitation s’inspire des édifices royaux.

L’hôtel particulier d’Alluye est édifié par Florimond Robert, trésorier de France et ambassadeur du roi à Florence au début du XVIe siècle. Cet hôtel est unique par la très grande taille de sa parcelle et la présence de corps de logis, formant une cour centrale, bordée de galeries. Des médaillons à l’antique figurent des bustes d’empereurs romains. La conception et l’ornementation de l’hôtel sont influencés par l’art italien et rompent avec la tradition française.

Hôtel d’Alluye 8 rue Saint-Honoré 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Hôtel particulier élevé pour Florimond Robertet entre 1500 et 1508.

Cour intérieure à galerie et médaillons, grande salle et cheminée du XVIe siècle.

Il présente un type précoce d’agencement et de décor influencé par la Renaissance italienne.

Hôtel d’Alluye © Ville de Blois