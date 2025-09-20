Visite libre « Il était une fois la vie de la ferme » La Ferme d’Autrefois Montlaur

Visite libre « Il était une fois la vie de la ferme » 20 et 21 septembre La Ferme d’Autrefois Haute-Garonne

Participation libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T13:+ – 2025-09-21T18:+

La Ferme d’Autrefois vous ouvre ses portes pour découvrir une exposition de plus de 2 430 objets, qui retracent en intégralité une ferme de campagne lauragaise à la fin du XIXe et début du XXe siècles, au rythme de commentaires passionnés.

La Ferme d’Autrefois 440 route de Potié, 31450 Montlaur Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie

© Sicoval