Visite libre Jardin et arboretum de Poulaines Poulaines

Visite libre 20 et 21 septembre Jardin et arboretum de Poulaines Indre

gratuit -de 18ans Tarif réduit 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du domaine de Poulaines, site emblematique Fondation du patrimoine- Mission Bern 2024.

Jardin et arboretum de Poulaines 11 Rue du Château, 36210 Poulaines, France Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33673011523 http://www.jardins.poulaines.com Le Domaine de Poulaines est situé dans la Région Centre Val de Loire, à proximité de Valençay. Son histoire débute dès l’antiquité. La Dendrochronologie a daté les charpentes de la Renaissance.Les Brettes, propriétaires depuis le début du XIXe siècle, sont à l’origine de la rénovation des communs en contrebas du manoir. Passionnés par la botanique, ils ont continué à développer un jardin d’agrément débuté au XVIIIe siècle, notamment en plantant le magnifique séquoia de la cour. Le Domaine est constitué aujourd’hui d’un manoir datant du XVIe siècle et de communs au cœur d’un magnifique parc traversé par le ruisseau Le Poulain.Propriétaire depuis le début des années 1990, Valérie Esnault, a valorisé le site avec la rénovation du manoir, la reconstitution de l’ensemble du Domaine (achat de la métairie et de parcelles environnantes), la création de jardins contemporains autour des essences existantes et d’un arboretum. Depuis Vierzon, A20 Châteauroux puis sortie 9 Graçay, puis D68 D16 D15 – Depuis Issoudun et Valençay, D960.

@Pierre Holley