Visite libre Jardins de La Croze Jardins de la Croze Billom

Gratuit pour les mins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Jardins de la Croze Rue de la Croze, 63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 74 47 34 http://www.jardinsdelacroze.fr http://www.facebook.com/JardinsDeLaCroze Ensemble de jardins historiques privés comportant parc à l’anglaise avec arbres remarquables, glacière, fabrique, jardin régulier avec buis taillée et bassin, potager à la française avec espaliers et fontaine, verger fleuri, trois roseraies étiquetées. 6€ par personne pour aider une œuvre humanitaire au Sénégal (gratuit pour moins de 15 ans).

Visite libre de cet ensemble de jardins historiques privés, comprenant jardin à l’italienne, parc à l’anglaise avec arbres bicenteniares, potager à la fraçaise, verger conservatoire.

