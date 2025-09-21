Visite libre Jardins Familiaux groupe « Abbé Lemire » Blois

Visite libre Jardins Familiaux groupe « Abbé Lemire » Blois dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre Dimanche 21 septembre, 15h00 Jardins Familiaux groupe « Abbé Lemire » Loir-et-Cher

Libre accès de 15h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Groupe ouvert au public pour une visite libre où des bénévoles et des jardiniers seront présents pour répondre à vos questions.

Jardins Familiaux groupe « Abbé Lemire » Rue des Droits-de-l’Homme 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 (0)678234713 https://www.facebook.com/Jardinsfamiliaux41/ groupe ouvert au public de 14h à 16h pour une visite libre où des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions Parking sur place

Groupe ouvert au public pour une visite libre où des bénévoles et des jardiniers seront présents pour répondre à vos questions.

@abjf41