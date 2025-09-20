Visite libre Jardins familiaux groupe « Jean Rebours » Blois

libre accès de 15h à 18h

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Portes ouvertes dans notre groupe de jardins « Jean Rebours » rue des Cavaliers, pour venir y découvrir nos jardins, notre histoire, nos bénévoles.

Jardins familiaux groupe « Jean Rebours » Rue du Cavalier 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 (0)678234713 https://www.facebook.com/Jardinsfamiliaux41/ Porte ouverte sur le site Jean Rebours groupe ouvert au public où des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions.

@abjf41