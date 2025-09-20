Visite libre : La Cathédrale Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer

Rendez-vous à l’Enclos Notre-Dame à Saint Omer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

(Re)découvrez la Cathédrale de Saint-Omer, joyau de l’architecture gothique, édifiée du 12ème au 16ème siècle. Entrez et émerveillez-vous de la quantité et de la qualité du mobilier qu’elle renferme.

Cathédrale Notre-Dame 5 enclos Notre-Dame, 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

