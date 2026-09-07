Visite libre : la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite libre : la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Gard

Gratuit. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Grand Avignon au 04.90.03.70.60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située sur l’ancien chemin rural menant à Pujaut, la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs fut probablement édifiée au XVIIe siècle. Elle était autrefois fréquentée par les carriers qui transportaient la pierre des carrières de Carles jusqu’à Avignon.

Lieu de pèlerinage et de dévotion, elle fut vendue comme bien national pendant la Révolution française, avant d’être acquise par la commune à la fin du XIXe siècle.

Les travaux de restauration menés en 2019 ont permis de mettre en valeur ses qualités architecturales, notamment sa toiture en lauzes de pierre et les deux pilastres d’ordre toscan qui encadrent sa porte surmontée d’un fronton curviligne.

Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Av. Pierre Semard, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Estavel Gard Occitanie 04.90.27.49.28 http://www.villeneuvelesavignon.fr Probablement construite au XVIIe siècle, située sur l’ancien chemin rural qui conduisait à Pujaut, la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs était fréquentée par les carriers qui transportaient la pierre des carrières de Carles à Avignon. Elle fait l’objet de nombreux pèlerinages et de dévotions avant d’être vendue à la révolution française comme bien national. Elle est acquise par la commune à la fin du XIXe siècle. Les travaux, réalisés en 2019, ont permis de mettre en relief ses qualités architecturales, comme la toiture en lauzes de pierre et les deux pilastres d’ordre toscan qui encadrent la porte avec son fronton curviligne

Située sur l’ancien chemin rural menant à Pujaut, la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs fut probablement édifiée au XVIIe siècle. Elle était autrefois fréquentée par les carriers qui la pierre des…

© Mairie de Villeneuve lez Avignon