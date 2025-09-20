Visite libre : La chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Aire-sur-la-Lys

Visite libre : La chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Aire-sur-la-Lys samedi 20 septembre 2025.

Visite libre : La chapelle Saint-Jacques 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Jacques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Située en plein cœur de la rue de Saint-Omer, la chapelle Saint-Jacques est l’ancienne chapelle de collège des Jésuites d’Aire-sur-la-Lys. Venez découvrir ses trésors avec les membres du comité de sauvegarde de Saint-Jacques. Lors de ce week-end, venez également découvrir une exposition photographique : « Le patrimoine architectural industriel »

Chapelle Saint-Jacques Rue de Saint-Omer – 62120 Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 39 65 66 http://www.tourisme-saintomer.com La chapelle Saint-Jacques construite par les pères jésuites pour leur collège est l’un des monuments les plus caractéristiques du style baroque néerlandais. Elle abrite une « Gloire » démesurée, œuvre de 1858.

Située en plein cœur de la rue de Saint-Omer, la chapelle Saint-Jacques est l’ancienne chapelle de collège des Jésuites d’Aire-sur-la-Lys. Venez découvrir ses trésors avec les membres du comité de de…