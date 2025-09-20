Visite libre La Cure La Cure Saint-Gervais-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir La Cure, le nouveau lieu culturel de Saint-Gervais, ouvert depuis décembre 2022.

Pendant le week-end, prenez le temps de découvrir ce nouveau lieu !

Avec l’exposition « Bon voyage ! Affiches touristiques du début du XXème siècle », plongez dans une collection unique d’affiches touristiques du PLM.

Continuez la visite, avec les oeuvres du Père Kim En Joong, artiste qui a réalisé les vitraux contemporains de l’église de Saint-Gervais.

La Cure 15 avenue du mont Paccard 74170 Saint-Gervais les bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 47 78 95 La Cure, située à côté de l’église, vous fait découvrir la nouvelle collection de la ville composée de peintures et affiches en lien avec les montagnes, ainsi que les œuvres du Père Kim en Joong qui a réalisé les vitraux de l’église de Saint-Gervais.

Reconstruit en 1847, le presbytère de Saint-Gervais fait peau neuve en 2022 pour devenir La Cure, le nouveau centre culturel de la commune. Conservant une collection de peintures et d’iconographies de montagnes, les œuvres du Père Kim En Joong, et le fonds d’ouvrages de montagne de Maurice Lenoir, il témoigne de l’histoire de nos vallées. La Cure conserve son rôle d’accueil et présente également l’ensemble des parcours culturels et patrimoniaux à découvrir à Saint-Gervais et Valgrisenche, partenaire valdotain du projet ITINERAS Passerelle.

Tableaux, gravures, dessins et aquarelles signés des plus grands noms de la peinture de montagne, tels Abrate, Poignant, Wibault, Bouillette, Samivel et autres illustrateurs de renom, ornent les murs de la salle d’exposition du premier étage, quand les œuvres du Père Kim (vitraux, peintures, céramiques), l’auteur des vitraux de l’église de Saint-Gervais rayonnent au deuxième étage. Tout un pan artistique de nos vallées à découvrir tout au long de l’année !

