Visite libre : la ferme et le village de Villefavard, Ferme de Villefavard, Villefavard

Informations pratiques

Visite libre : la ferme et le village de Villefavard Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme de Villefavard Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ces lieux chargés d’histoire, dont le récit continue de s’écrire aujourd’hui : la Ferme, bien sûr, mais aussi le temple protestant et l’église catholique de Villefavard, au cœur du Haut-Limousin.

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure 87190 Villefavard Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 33 (0)5 55 76 54 72 http://fermedevillefavard.com Cette ferme-modèle édifiée au début du XXe siècle a été réaménagée en lieu dédié à la culture et au patrimoine.

La grange, devenue salle de spectacle, est dotée d’une acoustique exceptionnelle. Véritable fabrique de création, la Ferme de Villefavard reçoit en résidence de nombreux artistes et en particulier des musicien·nes classiques. Des événements sont proposés aux habitant·es toute l’année. Labellisée Centre culturel de rencontre, la Ferme de Villefavard en Limousin souhaite contribuer à penser de nouvelles façons de partager le répertoire musical avec les habitant·es de son territoire, le Haut-Limousin en Marche. Accès En voiture

Depuis Paris – Autoroute A20, sortie n°23 via Bellac

Depuis Limoges – Autoroute A20, sortie n°24 via Châteauponsac

En train

Gare Paris Austerlitz – La Souterraine (train direct) | 26 km de Villefavard

Gare Paris Montparnasse – Le Dorat (TGV et TER via Poitiers) | 15 km de Villefavard

Gare Limoges – Le Dorat (TER) | 15 km de Villefavard

Train, bus, co-voiturage pour des déplacements plus responsables. Réservez vos trains, bus et leurs combinaisons en quelques clics.

Découvrez ces lieux chargés d’histoire, dont le récit continue de s’écrire aujourd’hui : la Ferme, bien sûr, mais aussi le temple protestant et l’église catholique de Villefavard, au cœur du…

©Ferme de Villefavard en Limousin