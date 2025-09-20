Visite libre « La mairie et ses maires & l’église et ses vitraux » Église de Saint-Martin Montussan

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Église Saint-Martin

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Montussan vous invite à (re)découvrir l’histoire locale à travers deux expositions :

« La Mairie et ses Maires », retraçant la vie municipale au fil des décennies,

« L’Église et ses vitraux », mettant en lumière le patrimoine artistique et spirituel de l’église Saint-Martin.

️ Horaires d’ouverture :

10h00 à 12h30

13h30 à 17h00

Un vernissage suivi d’un vin d’honneur aura lieu le samedi à 11h30.

L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux partager ce moment de mémoire et de découverte du patrimoine montussanais !

Église de Saint-Martin Place Pierre de Brach, 33450 Montussan Montussan 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

