Visite libre : La Maison de l’Archéologie Maison de l’Archéologie de Thérouanne Thérouanne

Visite libre : La Maison de l’Archéologie 20 et 21 septembre Maison de l’Archéologie de Thérouanne Pas-de-Calais

Accès libre. Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A travers plus de 170 œuvres, des maquettes et des dispositifs audiovisuels, explorez l’histoire de Thérouanne, cité gallo-romaine, devenue siège d’un vaste évêché au Moyen-Âge, puis héroïne d’un terrible siège en 1553.

Maison de l’Archéologie de Thérouanne 6 Place de la Morinie Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

