Visite libre : La Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Saint-Omer

Visite libre : La Maison du Patrimoine 20 et 21 septembre Maison du Patrimoine Pas-de-Calais

Accès libre. Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Implantée dans une ancienne maison de chanoine transformée en hôtel particulier au 19ème siècle, la Maison du Patrimoine est localisée dans l’enclos de la cathédrale, au cœur du berceau historique de la ville de Saint-Omer. Son exposition permanente propose aux visiteurs une découverte inclusive, immersive et ludique du territoire labellisé Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Maison du Patrimoine Enclos Notre Dame Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

