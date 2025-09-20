Visite libre La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans l’univers du tissage à bras à la Maison du Textile, musée vivant de la tradition textile à Fresnoy-le-Grand.

Découvrez les techniques de tissage Jacquard et Aubusson, explorez un atelier avec 28 métiers à tisser et revivez l’histoire des établissements « La Filandière ».

La reconstitution d’un intérieur de maison de tisserand authentique vous plongera à l’époque du tissage à domicile dans les années 1930. Les objets du quotidien de cette époque, vous rappelleront des souvenirs et permettront aux plus jeunes de les découvrir.

Le jardin de plantes tinctoriales vous initiera également à la teinture naturelle.

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée « La Filandière ». Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

