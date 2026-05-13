Visite libre : la nuit révèle les détails, Espace culturel André Siegfried, Barentin

Visite libre : la nuit révèle les détails Samedi 23 mai, 19h00 Espace culturel André Siegfried Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le Musée Numérique vous ouvre ses portes à l’occasion la Nuit Européenne des Musées !

Au programme de la soirée : « La nuit révèle les détails : ce que les œuvres ne dévoilent pas au premier regard »

Rendez-vous au Musée Numérique le samedi 23 mai, de 19h à 22h pour une soirée placée sous le signe de l’observation et de la curiosité.

À cette occasion, petits et grands découvrez ou redécouvrez le parcours d’histoire de l’art MUSE et le dispositif numérique et interactif Micro-Folies.

A l’aide des outils de « visite à la loupe » vous serez invités à vous attarder sur des détails souvent discrets, parfois insoupçonnés et souvent étonnant ! Une manière simple et ludique d’aborder les œuvres autrement, en portant un œil neuf et attentif.

Tout au long de la soirée, des mini-visites seront proposées à différents moments pour accompagner cette découverte. Il sera également possible de parcourir librement les œuvres, grâce à des supports qui vous guideront dans votre observation.

Cet événement, gratuit et ouvert à toutes et tous, s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Informations pratiques

De 19h à 22h

Gratuit et ouvert à tous

Musée Numérique de Barentin – 20 rue du Général Giraud, 76360 Barentin

Espace culturel André Siegfried 20 rue du Général Giraud, 76360 Barentin Barentin 76360 Seine-Maritime Normandie 02 32 94 90 23 https://ville-barentin.fr/ma-ville/grands-projets/musee-numerique Lieu de convivialité et d’évasion gratuit et ouvert à tous, le Musée numérique est composé de deux dispositifs ludiques et pédagogiques permettant de découvrir l’art à travers le numérique : la Micro-Folie et MUSE Découverte. Il fait partie de l’Espace Culturel André Siegfried qui compte également un Théâtre et un Cinéma. Parking gratuit.

Le Musée Numérique vous ouvre ses portes à l’occasion la Nuit Européenne des Musées !

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