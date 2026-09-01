Informations pratiques

Wolfskirchen

Visite libre : la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen

Wolfskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposition et présentation de la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen par Rémy Loegel. Le mécanisme «Ungerer» datant de 1867 et resté en fonction jusqu’en 1997, a été entièrement restauré. Il est exposé dans le hall d’entrée de la mairie de Wolfskirchen depuis 2025. Les démonstrations du mécanisme seront accompagnées d’une exposition photos. .

Wolfskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 30 64 mairie.wolfskirchen@wanadoo.fr

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English :

L’événement Visite libre : la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen Wolfskirchen a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue