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AGENDA · Wolfskirchen

Visite libre : la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen Wolfskirchen

dimanche 20 septembre 2026 · Wolfskirchen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
67260 Wolfskirchen
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wolfskirchen

Visite libre : la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen

Wolfskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Exposition et présentation de la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen par Rémy Loegel. Le mécanisme «Ungerer» datant de 1867 et resté en fonction jusqu’en 1997, a été entièrement restauré. Il est exposé dans le hall d’entrée de la mairie de Wolfskirchen depuis 2025. Les démonstrations du mécanisme seront accompagnées d’une exposition photos.   .

Wolfskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 30 64  mairie.wolfskirchen@wanadoo.fr

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English :

L’événement Visite libre : la restauration du mécanisme d’horloge de l’église de Wolfskirchen Wolfskirchen a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

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