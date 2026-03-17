Visite libre la Ruche des Volcans + atelier bougie le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne
Visite libre la Ruche des Volcans + atelier bougie le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne lundi 6 avril 2026.
Visite libre la Ruche des Volcans + atelier bougie
le corneloux La Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 2.9 – 2.9 – 2.9 EUR
fabrication bougie
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-11 2026-04-13 2026-04-18 2026-04-20 2026-04-25 2026-04-27
Visite libre de l exposition, film + dégustation gratuite + atelier des enfants.
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le corneloux La Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 93 11 06 laruchedesvolcans@gmail.com
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English :
Free tour of the exhibition, film + free tasting + children’s workshop.
L’événement Visite libre la Ruche des Volcans + atelier bougie Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy