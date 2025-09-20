Visite libre La Station Papin Blois

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Station : le lieu central du projet de la Ville de Blois visant à imaginer le centre-ville de demain. Vous y trouverez les résultats des enquêtes ayant été menées et de nombreuses explications sur l’architecture de l’îlot.

La Station Papin 75 rue du commerce 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

La Station Papin © Ville de Blois