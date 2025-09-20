Visite libre La Station Papin Blois

Visite libre La Station Papin Blois

Visite libre La Station Papin Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre Samedi 20 septembre, 09h00, 13h00 La Station Papin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Station : le lieu central du projet de la Ville de Blois visant à imaginer le centre-ville de demain. Vous y trouverez les résultats des enquêtes ayant été menées et de nombreuses explications sur l’architecture de l’îlot.

La Station Papin 75 rue du commerce 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
La Station : le lieu central du projet de la Ville de Blois visant à imaginer le centre-ville de demain. Vous y trouverez les résultats des enquêtes ayant été menées et de nombreuses explications sur…

La Station Papin © Ville de Blois