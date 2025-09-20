Visite libre « La Tour de Bordagain » Ancienne église Notre-Dame de Bordagain, dite Tour de Bordagain Ciboure

Visite libre « La Tour de Bordagain » Ancienne église Notre-Dame de Bordagain, dite Tour de Bordagain Ciboure samedi 20 septembre 2025.

Visite libre « La Tour de Bordagain » Samedi 20 septembre, 14h30 Ancienne église Notre-Dame de Bordagain, dite Tour de Bordagain Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° !

–

Samedi : 14h30 à 16h30

Visites libres

Ancienne église Notre-Dame de Bordagain, dite Tour de Bordagain Tour Bordagain, 8 Rue de la Tour, 64500 Ciboure, France Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Ancienne église-forteresse.

Prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° !

© Raphaelle Connesson