Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes Arès
Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes Arès mercredi 1 avril 2026.
Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-04 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-22 2026-04-29
Visite libre de la Micro-folie d’Arès, de 14 h à 18h le 1er avril.
Le musée numérique met en lumière l’Art asiatique et ses anciennes pratiques alors profitons en et partons ensemble en voyage !
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à
micro-folie@ville-ares.fr .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes
L’événement Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes Arès a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme d’Arès