Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-22 2026-04-29

Visite libre de la Micro-folie d’Arès, de 14 h à 18h le 1er avril.

Le musée numérique met en lumière l’Art asiatique et ses anciennes pratiques alors profitons en et partons ensemble en voyage !

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à

micro-folie@ville-ares.fr .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes

L’événement Visite libre L’art, miroir des âges et des mondes Arès a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme d’Arès