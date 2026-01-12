Visite libre Laval

Visite libre

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-11 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Visite libre de La Cité du Lait

La Cité du Lait à votre rythme.

Prenez le temps de vous immerger dans l’ambiance de travail de la laiterie originelle, de découvrir les espaces muséographiques et de flâner entre les collections du musée.

La Cité du Lait vous invite à vivre une véritable expérience culturelle au sein d’un parcours scénographique unique.

Remontez le temps jusque dans les années 50 et venez découvrir l’ancienne laiterie de Laval, encore empreinte de la mémoire et du savoir-faire de ceux qui nous ont précédés.

Poursuivez le voyage au cœur d’une importante collection d’objets dédiés à l’univers laitier. Un lieu d’émerveillement où se mêle patrimoine, sciences et poésie dans une muséographie moderne.

Enfin, vous partagerez la formidable aventure du Groupe Lactalis, une entreprise familiale témoin et acteur de l’évolution de l’industrie laitière. .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Self-guided tour of La Cité du Lait

