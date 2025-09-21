Visite libre : Le Blockhaus Château Paul Dambricourt Hallines

Renseignements au 06 47 67 65 34 ou au 06 70 39 17 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château Paul Dambricourt a été occupé par la division allemande du Colonel Michelmann qui fit construire le blockhaus et des bureaux. Un guide vous présentera sur maquette les différentes pièces du blockhaus et leur fonctionnalité.

Château Paul Dambricourt Hallines Hallines 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

