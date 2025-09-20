Visite libre : Le centre d’Histoire et le Planétarium La Coupole Wizernes

Visite libre : Le centre d’Histoire et le Planétarium 20 et 21 septembre La Coupole Pas-de-Calais

Durée : 2h. Tarifs : 11,50 € pour les adultes, 9,50 € pour les enfants (4-17 ans) Gratuit pour les moins de 4 ans. Renseignement au au 03 21 12 27 27 ou sur evenements@lacoupole.com

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’Histoire et l’espace le temps d’un week-end exceptionnel à La Coupole, centre d’Histoire et de Mémoire. Explorez le Centre d’Histoire, qui retrace de manière immersive les enjeux de la guerre, l’Occupation et la naissance de la conquête spatiale. Complétez votre visite avec une séance de Planétarium 3D, pour un voyage spectaculaire aux confins de l’univers.

La Coupole Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 12 27 27 https://www.lacoupole-france.com La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l’Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

