Informations pratiques

Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille) Samedi 19 septembre, 14h00 Feu de Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation, construite en 1870 puis transformée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.

Visite libre, sans accès à la lentille.

Samedi : de 14h à 17h.

Feu de Ciboure 1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Feu d’alignement construit en 1870 et modifiée en 1937 par André Pavlovsky qui, par son art, le transforme en monument emblématique de la baie.

Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation construite en 1870 et modifiée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.

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