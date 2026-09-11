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Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille), Feu de Ciboure, Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Feu de Ciboure · Ciboure

Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille), Feu de Ciboure, Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Feu de Ciboure
Adresse
1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille) Samedi 19 septembre, 14h00 Feu de Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation, construite en 1870 puis transformée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.

Visite libre, sans accès à la lentille.

Samedi : de 14h à 17h.

Feu de Ciboure 1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Feu d’alignement construit en 1870 et modifiée en 1937 par André Pavlovsky qui, par son art, le transforme en monument emblématique de la baie.
Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation construite en 1870 et modifiée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.

© KOMCEBO

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