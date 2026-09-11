Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille), Feu de Ciboure, Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Feu de Ciboure · Ciboure
Informations pratiques
Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille) Samedi 19 septembre, 14h00 Feu de Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation, construite en 1870 puis transformée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.
Visite libre, sans accès à la lentille.
Samedi : de 14h à 17h.
Feu de Ciboure 1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Feu d’alignement construit en 1870 et modifiée en 1937 par André Pavlovsky qui, par son art, le transforme en monument emblématique de la baie.
Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation construite en 1870 et modifiée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.
© KOMCEBO
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