Visite libre Le Gouffre Blois

Visite libre Le Gouffre Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Le Gouffre Loir-et-Cher

Accès accidenté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Gouffre est un bâtiment civil datant de l’époque gallo-romaine et recouvert par un édifice du XVIème siècle. Il est constitué d’une cavité creusée dans la roche, profonde de 7 mètres. Celle-ci est surmontée d’un abri rectangulaire. L’accès à l’eau se fait par un escalier du XVIIIe siècle. Le réservoir du Gouffre est alimenté en eau par un aqueduc naturel, taillé à même la roche (529 m). Il conduit les eaux d’infiltration du plateau de Beauce depuis le nord-ouest de la ville. L’eau du Gouffre a longtemps alimenté les fontaines de la ville. Aujourd’hui, une seule l’est encore : la fontaine Saint-Jacques, rue Denis Papin. En 1511, l’alimentation ne se fait plus correctement. Des travaux sont engagés avec le mécénat de Louis XII. Le maître fontainier Pierre de Valence est chargé d’installer ce réseau hydraulique exceptionnel. Les anciens tuyaux de plomb sont remplacés par des tuyaux de terre cuite.

Le Gouffre Rue du Gouffre 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Ancien réservoir des eaux de la ville, le gouffre alimentait toutes les fontaines de Blois. Aujourd’hui, seule la fontaine Saint-Jacques est encore alimentée par l’eau du Gouffre.

Le Gouffre (c) Ville de Blois