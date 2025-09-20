Visite libre : le musée et ses jardins Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic

Visite libre : le musée et ses jardins 20 et 21 septembre Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans sa maison familiale, labellisée « Maison des Illustres », découvrez le parcours d’Henri Queuille, figure majeure des Troisième et Quatrième Républiques. Homme d’État engagé, bâtisseur du monde rural et acteur de la France Libre, il est mis à l’honneur à travers une exposition vivante et accessible à tous.

Revivez également la Résistance en Haute-Corrèze : réseaux clandestins, maquis, luttes locales… Un hommage fort à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.

Exposition temporaire :

« La Corrézienne Simonne de Lattre de Tassigny, une femme de l’ombre et de lumière »

Découvrez le destin d’une femme d’exception, restée trop longtemps dans l’ombre de l’Histoire. Un portrait sensible d’engagement, de mémoire et de courage.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555463060 http://www.musee-henriqueuille.com Sur un parcours de visite renouvelé en 2022, une progression thématique et chronologique pour suivre l’histoire de la Résistance en Haute-Corrèze au travers de collections uniques.

On y découvre la constitution des premiers réseaux de Résistance, celle des maquis et leur militarisation, avant les principales batailles et leur rôle déterminant dans l’issue victorieuse d’août 1944. L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite (hors jardin). Parking à 2 minutes à pied.

