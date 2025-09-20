[Visite libre] Le temple protestant Temple de Dieppe Dieppe

[Visite libre] Le temple protestant Temple de Dieppe Dieppe samedi 20 septembre 2025.

[Visite libre] Le temple protestant

Temple de Dieppe / 69 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La chapelle construite par les Carmélites en 1631, rue de la Barre, démolie lors du bombardement de 1694, fut reconstruite en 1735 et 1745. Cette chapelle fut acquise par la ville de Dieppe en 1832 pour en faire un temple protestant en 1835, affectation toujours en vigueur de nos jours. D’abord partagé avec les Anglicans jusqu’en 1873, ce temple est ensuite utilisé exclusivement pour le culte reformé.

> Visite libre

> Une conférence sur la thématique « Les protestants à Dieppe et ses lieux de culte de la Renaissance à nos jours » se tiendra le samedi 20 à 17h .

Temple de Dieppe / 69 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 24 22

English : [Visite libre] Le temple protestant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite libre] Le temple protestant Dieppe a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie