Visite libre : l’Ecomusée de la Truffe, Écomusée de la Truffe, Sorges et Ligueux en Périgord

Informations pratiques

Visite libre : l’Ecomusée de la Truffe Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Écomusée de la Truffe Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En visite libre, l’Écomusée de la Truffe invite petits et grands à percer les mystères du « diamant noir » du Périgord. Grâce à un parcours ludique et pédagogique, découvrez l’histoire de la truffe, ses modes de culture, les techniques de cavage et sa place dans la gastronomie.

La visite se prolonge sur le sentier des truffières, pour une immersion au cœur des paysages qui font la renommée de Sorges, capitale de la truffe.

Écomusée de la Truffe 2 rte des truffières 24420 Sorges-et-Ligueux-en-Périgord Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Sorges Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 53 05 90 11 https://ecomuseedelatruffe.com/ Au cœur de Sorges, capitale de la truffe en Périgord, l’Écomusée de la Truffe invite à percer tous les secrets de ce précieux champignon. À travers une scénographie moderne, des films, des objets anciens et des espaces interactifs, les visiteurs découvrent l’histoire de la trufficulture, les techniques de récolte et le rôle essentiel du chien truffier.

Le musée permet également de mieux comprendre l’écosystème des chênaies truffières et la place de la truffe dans la gastronomie locale.

Une visite incontournable pour les curieux, les gourmands et tous ceux qui souhaitent découvrir les mystères de la célèbre truffe noire du Périgord.

En visite libre, l’Écomusée de la Truffe invite petits et grands à percer les mystères du « diamant noir » du Périgord. Grâce à un parcours ludique et pédagogique, découvrez l’histoire de la truffe, de…

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