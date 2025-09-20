Visite libre : L’Eglise Notre-Dame de Bon Secours Rue de l’église, Hallines Hallines

Visite libre : L’Eglise Notre-Dame de Bon Secours 20 et 21 septembre Rue de l’église, Hallines Pas-de-Calais

Rendez-vous rue de l’Eglise à Hallines. Renseignements au 06 47 67 65 34 ou au 06 70 39 17 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Hallinois vous propose de découvrir l’église Notre-Dame de Bon Secours, du style néogothique qui renferme une statuaire importante, un pavage rare aux décors médiévaux, un perron d’autel de marbre ciselé et des vitraux magnifique. Sa statue de la Vierge à l’Enfant du 13ème siècle a été classée en 1911.

Rue de l'église, Hallines 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

