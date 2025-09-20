Visite libre L’Empreinte – Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde

Visite libre Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 L’Empreinte – Théâtre de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition : Sculpter la transparence de François Vigorie

Galerie du Théâtre – L’Empreinte, Théâtre de Brive

L’artiste François Vigorie investit la Galerie du Théâtre avec son exposition Sculpter la transparence.

Une invitation à regarder autrement, dans un lieu culturel emblématique de Brive.

L’Empreinte – Théâtre de Brive Avenue De Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555221522 http://www.sn-lempreinte.fr Les théâtres des Treize Arches à Brive et des Sept Collines à Tulle, ont uni leurs forces, leurs regards et leurs équipes pour devenir une scène nationale de programmation culturelle éclectique. Il s’agit d’un passeur de savoir et d’émotion, intégré à un grand territoire urbain et rural, pour devenir une respiration commune reliant des paradigmes riches de possibles. Au cœur de la programmation de L’Empreinte, vous trouverez de la danse, du théâtre, de la musiques, des conférences, des résidences d’artistes et un accompagnement à la création… Autant de missions confiées à cette nouvelle entité, pour toucher les esprits, éveiller et élever les consciences, troubler ses émotions, partager des expériences sensibles aux publics de toutes générations et toutes conditions. En quelque sorte, marquer les esprits corréziens de son… empreinte !

