Visite libre « Les 150 ans du marégraphe » Digue du marégraphe Ciboure

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Digue du marégraphe – Socoa – Ciboure
Le premier marégraphe a été installé en 1875 dans un bâtiment construit à sur la digue nord du port de Socoa. A l’occasion de ces Journées, découvrez son histoire et celle de l’appareil de type “Brillié”, en service de 1951 à 2000.
Samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Digue du marégraphe ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
© PAH Saint-Jean-de-Luz & Ciboure