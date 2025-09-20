Visite libre « Les 150 ans du marégraphe » Digue du marégraphe Ciboure

Visite libre « Les 150 ans du marégraphe » Digue du marégraphe Ciboure samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Le premier marégraphe a été installé en 1875 dans un bâtiment construit à sur la digue nord du port de Socoa. A l’occasion de ces Journées, découvrez son histoire et celle de l’appareil de type “Brillié”, en service de 1951 à 2000.

Samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

© PAH Saint-Jean-de-Luz & Ciboure