Visite libre Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Châteauroux

Visite libre Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Châteauroux samedi 20 septembre 2025.

Visite libre Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Samedi 20 septembre, 10h00 Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite de la cour intérieure et de la rénovation effectuée en résidence service séniors.

Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes 1 rue Henri Barboux 36000 CHATEAUROUX Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 19 00 57 45 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-chateauroux?residence_interet=35 L’Hôtel des Postes de Châteauroux est un bâtiment historique emblématique de la ville, construit en 1928 dans le style Art déco.

Visite de la cour intérieure et de la rénovation effectuée en résidence service séniors.

Les Jardins d’Arcadie