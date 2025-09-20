Visite libre Loge maçonnique Chinon

Visite libre Loge maçonnique Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Loge maçonnique Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture exceptionnelle de la loge maçonnique de Chinon.

Loge maçonnique 62 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon- Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Édifice du XVe siècle restauré ; cheminées fin XVIIe siècle, 1er quart XVIIIe siècle, rez-de-chaussée surélevé ; loge maçonnique depuis le XIXe siècle et travaux de restaurations : emblèmes maçonniques sculptés sur façade, cour fermée sur rue. Ouvert uniquement pendant les Journées Européennes du Patrimoine

