Visite libre Maison de la BD Blois

Visite libre 20 et 21 septembre Maison de la BD Loir-et-Cher

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir librement les deux expositions :

L’exposition « Histoire de la mer de Matz et Jörg Mailliet, éditions Les Arènes » qui retrace les grandes étapes de l’exploration, de la conquête puis de l’exploitation des mers par l’humanité depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Elle aborde également la mer sous une perspective contemporaine. Marées noires, recherches dans les fonds marins, questions climatiques et met en lumière les enjeux et les limites de notre histoire maritime et son avenir.

Ainsi que l’exposition « Au bon temps des illustrés » qui vous fait découvrir de L’Epatant à Vaillant, de La Semaine de Suzette à Lisette, il y a un côté suranné chez ces publications aux illustrations colorées qui sentent le grenier et ses malles anciennes. La presse de jeunesse connaît un essor sans précédent au XXe siècle. S’adresser aux enfants par l’intermédiaire des périodiques est une idée de longue date, ils ont comme objectifs pédagogiques : instruire, éduquer et moraliser. Le terme qui les désigne le plus souvent est celui d’illustrés. Ils le doivent à la place très importante que l’image occupe à l’intérieur d’une même publication et contribuent à la formation intellectuelle et morale de la jeunesse.

Maison de la BD 3 rue des Jacobins, 41000 Blois

© Matz/Mailliet/ Les Arènes – 2025