Visite libre Maison de la Magie Robert-Houdin Blois

Visite libre 20 et 21 septembre Maison de la Magie Robert-Houdin Loir-et-Cher

7,50€ par personne- gratuit pour les moins de 18 ans. ( Pass Blois Culture gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Lors de votre visite découvrez la Salle des grandes illusions. Plongez au cœur des réserves de la Maison de la Magie, reconstituées spécialement pour vous afin de mettre en valeur ses collections. Les caisses s’ouvrent : accessoires, affiches anciennes et vidéos vous présentent ici les grandes illusions (lévitation, femme sciée en deux…) qui ont marqué l’histoire de la magie.

Maison de la Magie Robert-Houdin 1bis place du Château, 41000 Blois, France

Entrez au royaume de l'illusion, faites connaissance avec le dragons à 6 têtes, gardien des lieux et disparaissez dans les 5 niveaux rythmés d'illusions d'optique, d'exposition, de spectacles de magie et rencontrez des magiciens époustouflants : votre visite se transformera en une singulière expérience visuelle et interactive !

Salle après salle, découvrez l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert Houdin ainsi que des expositions inédites et des illusions d’optique en tout genre.

© Maison de la Magie