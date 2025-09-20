Visite libre Maison forte de Hautetour Maison forte de Hautetour Saint-Gervais-les-Bains

Visite libre Maison forte de Hautetour Maison forte de Hautetour Saint-Gervais-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite libre Maison forte de Hautetour 20 et 21 septembre Maison forte de Hautetour Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir la Maison forte de Hautetour et ses expositions.

Cette ancienne maison forte du 13ème siècle est un lieu d’exposition depuis 2012.

Plongez dans l’histoire de l’alpinisme, de la compagnie des guides de Saint-Gervais et de l’ascension au mont Blanc avec l’ exposition permanente « Le mont Blanc, côté Val Montjoie », dont la scénographie a été renouvelée en février 2025.

La Maison forte de Hautetour est aussi un lieu de création et de diffusion d’art contemporain. En ce moment, découvrez les expositions Archiver le relief d’Aster Verrier et Rivages Alpins de Lionel Sabatté.

Pour les familles, des jeux et livrets sont disponibles à l’accueil pour découvrir l’ expo de façon ludique et amusante.

Maison forte de Hautetour 114 Pass. Mont Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Le Fayet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

© Service culturel de Saint-Gervais