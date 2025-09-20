Visite libre Maison Maurice Viollette Dreux

Visite libre 20 et 21 septembre Maison Maurice Viollette Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Maire de Dreux et figure politique emblématique de la première moitié du XXe siècle, Maurice Viollette a marqué de son empreinte la cité durocasse et la France.

Aujourd’hui sa demeure située rue Loiseleur-Deslonchamps ainsi que ses biens personnels, dont certains ont été rapportés d’Algérie lorsqu’il y fut gouverneur général entre 1925 et 1927, sont en cours de restauration par la municipalité désireuse de sauvegarder et de mettre en valeur cet héritage patrimonial.

Maison Maurice Viollette 22 rue Loiseleur-Deslongchamps 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 50 18 61 http://www.musees.regioncentre.fr Maison de Maurice Viollette, maire de Dreux de 1908 à 1959, président du Conseil Général d'Eure-et-Loir de 1921 à 1960. Il fut également gouverneur général de l'Algérie entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré d'objets et de meubles rapportés d'Algérie seront ouverts au public.

ville de dreux