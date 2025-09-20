Visite libre Musée d’art Sacré Musée d’art sacré Saint-Gervais-les-Bains

Visite libre Musée d’art Sacré Musée d’art sacré Saint-Gervais-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite libre Musée d’art Sacré 20 et 21 septembre Musée d’art sacré Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées européenne du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée d’art Sacré et l’exposition temporaire « Retour sur les restaurations des chapelles » !

Profitez de la gratuité pour découvrir les collections du musée afin de plonger dans l’histoire du village, de ses fameux colporteurs et de la fastueuse époque baroque à travers une collection de peintures, objets d’orfèvrerie et vêtements liturgiques.

Musée d’art sacré 3847, route de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion des Journées européenne du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée d’art Sacré et l’exposition temporaire « Retour sur les restaurations des chapelles » !

© Service culturel