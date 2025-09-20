Visite libre Musée des Beaux-Arts Chartres

Visite libre Musée des Beaux-Arts Chartres samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’un accès libre et gratuit aux collections permanentes et à l’exposition temporaire, dans un cadre patrimonial exceptionnel. Une immersion artistique à ne pas manquer !

Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre-Dame 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 90 45 80 https://www.chartres.fr Ancien palais épiscopal, situé à proximité de la cathédrale, ce bel ensemble de bâtiments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est classé Monument historique.

Au fil des salons de réception et des espaces nobles comme le vestibule, la salle à l’italienne et la chapelle, vous découvrirez des collections de tableaux, de sculptures, d’objets d’arts et d’objets ethnographiques couvrant une période allant du XIIIe au XXe siècle. Parking Châtelet à environ 5 mn

