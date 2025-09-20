Visite libre Musée des passions et des ailes Baden

Viiste libre

Cinq collections à découvrir : la vie et les exploits de Joseph Le Brix héros de l’aviation, les automates et jouets anciens de la collection Farkas, une soixantaine de modèles réduits de navires retraçant l’évolution de la Marine du XVème siècle à nos jours, 79 accordéons anciens de 1840 à 1960 et l’histoire de la marque « Le Jouet Breton » née à Baden au début du siècle dernier.

Musée des passions et des ailes 2 place Weilheim 56870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne 02 97 57 27 89 http://museedebaden.fr Le musée relate la vie et les exploits de Joseph Le Brix, pionnier de l’aviation, abrite une collection de jouets, poupées, automates et objets d’art, propose une collection de maquettes de navires qui traduisent l’évolution de la marine du XVème siècle à nos jours et présente une soixantaine d’accordéons de 1840 à 1960, ainsi que l’histoire de la marque « Le Jouet breton ».

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée des Passions et des ailes