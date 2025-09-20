Visite libre Musée diocésain d’art religieux Blois

Visite libre Musée diocésain d’art religieux Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Musée diocésain d’art religieux Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

.

Musée diocésain d’art religieux 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 17 14 http://www.catholique-blois.net/diocese/services-diocesains/Culture-Art-Sacre-Tourisme/musee-dart-religieux-de-blois Installé au premier étage de l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art religieux présente une riche collection d’objets liturgiques et cultuels : statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècles.

.

La Vierge Marie © Xavier Anquetin