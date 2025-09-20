Visite libre musée du Chablais Musée du Chablais Thonon-les-Bains

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente sur l’histoire de notre territoire ainsi que l’exposition temporaire consacrée aux trois généraux chablaisiens dont le nom est inscrit sur l’arc de Triomphe à Paris.

– Sauts dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais est une véritable « capsule temporelle ». Du Néolithique à l’Annexion de 1860, passez d’une époque à l’autre et découvrez les spécificités du Chablais ainsi que le regard des artistes (peintres, graveurs et écrivains) sur le Léman et son environnement.

– Les Allobroges de Napoléon. Dessaix, Chastel, Dupas, héros de la Révolution et de l’Empire vous invite à suivre ces trois généraux, nés en Chablais, qui font le choix de la France, en s’engageant dans les armées révolutionnaires puis napoléoniennes. À travers leurs objets personnels qui n’ont pas été exposés depuis plus de vingt ans, découvrez une exceptionnelle collection Premier Empire (costumes d’apparat, armes et objets d’art).

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

© A. Dubouloz