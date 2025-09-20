visite libre Musée du touage Bellicourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir en famille ou entre amis le site du dernier toueur en fonction d’Europe ! Cet anciens bateau treuil transformé en musée vous permettra de faire une plongée dans l’histoire du canal de Saint-Quentin, depuis son inauguration en 1810 à aujourd’hui. Vous déouvrirerz la nécessité de ce mode de traction ainsi que la vie quotidienne des mariniers.

La visite sera libre entre 14h et 17h.

Musée du touage Hameau de Riqueval – RD 1044 – 02420 Bellicourt Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 37 28 http://www.cc-vermandois.com Découvrez en famille ce musée original aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet ancien bateau treuil électrique restauré dans les règles de l’art est un véritable lieu de rencontres et témoignages de mariniers et « gens de la voie d’eau ». Accessible à tous, petits et grands, le Musée du Touage vous raconte l’histoire du Canal de Saint-Quentin et de ses différentes techniques de traction d’hier à aujourd’hui, le fonctionnement du toueur, les gestes et le quotidien de l’agent du touage et du marinier, la vie autour du canal… Poursuivez votre visite et descendez jusqu’aux abords du canal de Saint-Quentin où se trouve l’un des ouvrages d’art le plus important du réseau navigable français, le Grand Souterrain de Riqueval, long de 5670m.

© Crédit photo : Office de tourisme du Pays du Vermandois

