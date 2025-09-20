Visite libre Muséum d’Histoire Naturelle Blois

Visite libre Muséum d’Histoire Naturelle Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dernier week-end pour découvrir l’exposition temporaire « La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie ». Dioramas de la salle permanente présentant la diversité des paysages du Blaisois. Jeux et livrets feront de vous des visiteurs actifs de vos visites.

Muséum d’Histoire Naturelle 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.

© Muséum d’histoire naturelle, Vincent Burille