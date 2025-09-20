Visite libre « Nature en ville » Muséum d’histoire naturelle Auxerre

Visite libre « Nature en ville » Muséum d’histoire naturelle Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Visite libre « Nature en ville » 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En lien avec le thème national « Patrimoine architectural », le Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre réédite ses plaquettes gratuites de découverte Nature en ville. Retrouvez quatre titres pour découvrir dans la ville la biodiversité qui se cache dans, derrière ou sur la patrimoine architectural et monumental : Le petit peuple des murailles, En catimini, Quand les noms racontent la biodiversité et Entre architecture et urbanisme.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

En lien avec le thème national « Patrimoine architectural », le Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre réédite ses plaquettes gratuites de découverte Nature en ville. Retrouvez quatre titres pour dans…

© Ville d’Auxerre