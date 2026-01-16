Visite libre Nos savoir-faire L’Élégance de la Soie, les Secrets des Tissus ! au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Micro-Folie musée numérique Granzay-Gript

Visite libre Nos savoir-faire L’Élégance de la Soie, les Secrets des Tissus ! au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript Deux-Sèvres

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28

Venez découvrir le musée numérique de Granzay-Gript, galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. Découvrez des centaines d’œuvres issues des collections des grandes institutions culturelles Françaises et étrangères.

De plus, tous les mercredis et les samedis, venez découvrir une œuvre ou un artiste d’une façon insolite et originale!

De nombreuses animations sont également au programme pour petits et grands ainsi qu’un accès à un espace de réalité virtuelle ( à partir de 13 ans) .

