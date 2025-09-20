Visite libre Observatoire du Chinonais Chinon

Visite libre Observatoire du Chinonais Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre Samedi 20 septembre, 14h00 Observatoire du Chinonais Indre-et-Loire

www.astrochinon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Au milieu des vignes, l’observatoire animé par l’association « Astronomie en Chinonais » propose des visites des différentes installations.

Observatoire du Chinonais Les Hauts-de-l’Olive 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://astrochinon.fr Un dôme blanc, au milieu des vignes, surplombe la vallée de la Vienne à une altitude de 105 m. Construit de 1988 à 1990, l’observatoire astronomique de Chinon est opérationnel depuis 1991.

Il est animé par l’association Astronomie en Chinonais. fléchage mis en place à partir du lycée professionnel Cugnot

Au milieu des vignes, l’observatoire animé par l’association « Astronomie en Chinonais » propose des visites des différentes installations.