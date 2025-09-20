Visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Médard Eglise Saint-Médard, Rue de l’église, Fresnes-Mazancourt Fresnes-Mazancourt

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’église Saint-Médard est le résultat du savoir-faire de l’architecte Louis et Robert Duthoit et du regroupement d’artistes Notre-Dame des Arts. Le choeur est l’oeuvre combinée du mosaïste Gérard Ansart et du marbrier Marcel Sueur qui offrent un décor Art déco enchanteur.

Une question ? Un guide sera présent durant tout l’après-midi pour y répondre.

