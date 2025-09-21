Visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Quentin Église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt Estrées-Deniécourt

Viste gratuite

Informations : Office de tourisme de Péronne Haute Somme

> 03.22.84.42.38

> accueil@hautesomme-tourisme.com

Issu de la seconde Reconstruction, l’édifice est l’oeuvre de Marc Quentin, architecte reconnu pour la reconstruction de Royan et de Rochefort. Cette église à l’architecture si spécifique, attire l’oeil et ne laisse pas indifférent.

Une question ? Un guide sera présent durant tout l’après-midi pour y répondre.

Église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt Chaussée Brunehaut, Estrées-Deniécourt Estrées-Deniécourt 80200 Somme Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Visite de l’église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt, ©C.Decrouy – PETR Cœur-des-Hauts-de-France