Visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Quentin Église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt Estrées-Deniécourt

Visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Quentin Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt Somme
Viste gratuite
Informations : Office de tourisme de Péronne Haute Somme
> 03.22.84.42.38
> accueil@hautesomme-tourisme.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Issu de la seconde Reconstruction, l’édifice est l’oeuvre de Marc Quentin, architecte reconnu pour la reconstruction de Royan et de Rochefort. Cette église à l’architecture si spécifique, attire l’oeil et ne laisse pas indifférent.
Une question ? Un guide sera présent durant tout l’après-midi pour y répondre.
Église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt Chaussée Brunehaut, Estrées-Deniécourt Estrées-Deniécourt 80200 Somme Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
Visite de l’église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt, ©C.Decrouy – PETR Cœur-des-Hauts-de-France